حميه أعطى التوجيهات لمراكز جرف الثلوج بفتح الطرق لتسهيل عودة المواطنين إلى منطقة بعلبك الهرمل

ستة قتلى في سوريا بغارات إسرائيلية إستهدفت ليل الثلاثاء-الأربعاء معابر حدودية مع لبنان

ستة قتلى في سوريا بغارات إسرائيلية إستهدفت ليل الثلاثاء-الأربعاء معابر حدودية مع لبنان

الجيش: الحفاظ على سلامة المواطنين مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ