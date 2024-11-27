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دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية... فأوقفتهم شعبة المعلومات مع مهربهم
أمن وقضاء
2024-11-27 | 01:28
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دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية... فأوقفتهم شعبة المعلومات مع مهربهم
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية، أعطيت الأوامر لشعبة المعلومات للعمل على تكثيف المراقبة على المسالك التي يحتمل عبور الأشخاص الذين يدخلون بطريقة التهريب إلى الأراضي اللبنانية، وتوقيفهم، وإجراء المقتضى القانوني بحقهم.
وبتاريخ 24/11/2024، وبنتيجة عمليات المراقبة التي قامت بها دوريات الشعبة، اشتبهت إحداها بـ"فان" للركاب نوع "هيونداي" في محلة العبدة يستقله عدد من الأشخاص، حيث تم توقيفه وسائقه المدعو:
- ع. م. (مواليد عام ۱۹۷۹، لبناني) المهرب.
كما أوقفت على متنه /20/ شخصًا من الجنسيّة السوريّة بجرم الدخول خلسة إلى الأراضي اللبنانية.
وتم تسليم جميع الموقوفين و"الفان" إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهم بناءً على إشارة القضاء المختص.
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