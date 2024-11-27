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البيسري ترأس اجتماعا لضباط الأمن العام: نحن أمام مرحلة جديدة تتطلب استنفارا كبيرا

أمن وقضاء
2024-11-27 | 07:42
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البيسري ترأس اجتماعا لضباط الأمن العام: نحن أمام مرحلة جديدة تتطلب استنفارا كبيرا
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البيسري ترأس اجتماعا لضباط الأمن العام: نحن أمام مرحلة جديدة تتطلب استنفارا كبيرا

على اثر اعلان وقف اطلاق النار بين لبنان والعدو الاسرائيلي، ترأس المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري اجتماعا لضباط المديرية لاسيما رؤساء الدوائر والمراكز الاقليمية التي تضررت خلال الحرب الاسرائيلية على لبنان. 

وأكد في كلمة، دقة المرحلة التي ستواجه البلاد بعد اعلان وقف اطلاق النار، مقدّرا الجهود الاستثنائية التي قام بها عسكريو الأمن العام طيلة فترة العدوان خصوصا في مناطق الجنوب والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية.

وقال اللواء البيسري: "نحن اليوم أمام مرحلة جديدة تتطلب استنفارا كبيرا وعملا دؤوبا وجهدا مستداما، وان مهمتكم الى جانب القوى العسكرية والامنية والوزارات المعنية ليست سهلة امام حجم المسؤوليات والتحديات المرتقبة. وفي هذا الاطار، ادعوكم الى المباشرة فورا بالكشف على الاضرار التي وقعت في مراكز الامن العام والبدء بأعمال الترميم والتصليحات اللازمة لاستئناف العمل بأسرع وقت ممكن، لأن عودة هذه المراكز الى عملها هي عودة للدولة وحضورها في هذه المناطق التي شهدت قصفا واعتداءات همجية. على ان تكون هذه المراكز جاهزة للعمل وتقديم الخدمات عند عودة المواطنين الى قراهم وبلداتهم وأماكن سكنهم".

وتوجه اليهم بالقول: "عليكم المشاركة في حملات توعية المواطنين لجهة تحذيرهم من مخاطر مخلفات الحرب والابلاغ عنها مباشرة، وتعزيز روح التعاون وترسيخ الوحدة الوطنية"، مشددا على التزام عسكريي الأمن العام بالشفافية في العمل والانضباط في السلوك والمساهمة في تمتين ثقة المواطنين في الدولة.        
 

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