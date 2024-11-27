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سرق مبلغا ماليا من المحل الذي يعمل فيه وفر هاربا... وشعبة المعلومات توقفه

أمن وقضاء
2024-11-27 | 08:09
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سرق مبلغا ماليا من المحل الذي يعمل فيه وفر هاربا... وشعبة المعلومات توقفه
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سرق مبلغا ماليا من المحل الذي يعمل فيه وفر هاربا... وشعبة المعلومات توقفه

ادّعى المدعو (ع. ش. من مواليد عام ۱۹۸۰، لبناني) مدير أحد المحال المعد لبيع الألبسة في محلة النبعة بتاريخ 16-11-2024، ضد مجهول بجرم سرقة مبلغ 7065 دولارا أميركيا و40،000،000 ليرة لبنانية من داخل المحل.

وبنتيجة المتابعة الفورية التي قامت بها قطعات قوى الأمن الداخلي، تبيّن أن المشتبه به بعملية السرقة والذي توارى عن الأنظار بعد حصول السرقة هو العامل في المحل المدعو: ا. ح. (من مواليد عام ۱۹۸۷، سوري الجنسية).

ومن خلال الاستقصاءات والتحرّيّات التي قامت بها شعبة المعلومات، توافرت معطيات حول قيام الأخير بالتحضير للفرار خارج الأراضي اللبنانية إلى سوريا عبر أحد المعابر غير الشرعية في منطقة الشمال.

بالتاريخ ذاته، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت احدى دوريات الشعبة من رصد المذكور في محلة وادي خالد وتوقيفه قبل مغادرة الأراضي اللبنانية، وضُبِطَ بحوزته مبلغ مالي قدره 5385 دولارا أميركيا و1،830،000 ليرة لبنانية و4000 ليرة سورية، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العـامة في بلاغ.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة سرقة المبلغ المضبوط بحوزته من محل الألبسة الذي يعمل فيه في محلة النبعة.

وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد تم تسليم المبلغ المضبوط لصاحب المحل، وأجري المقتضى القانوني بحق (ا. ح.) وأودع المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء المختص. 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

شعبة المعلومات

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النبعة

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