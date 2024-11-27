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تدابير سير غدًا في بيروت تزامنًا مع انعقاد الجلسة التشريعية في مجلس النواب

أمن وقضاء
2024-11-27 | 11:04
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تدابير سير غدًا في بيروت تزامنًا مع انعقاد الجلسة التشريعية في مجلس النواب
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تدابير سير غدًا في بيروت تزامنًا مع انعقاد الجلسة التشريعية في مجلس النواب

اعلنت المديريَّة العامَّة لقـوى الأمـن الدَّاخلي ـ شعبة العلاقات العامَّة مـا يلي:

 "السَّاعة 11،00 من تاريخ 28/11/2024 سيُعقد في مجلس النّواب جلسةٌ تشريعيّة عامّة لإقرار مشاريع القوانين المُدرجة على جدول الأعمال.
لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كليًّا طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتبارًا من السّاعة 7:00 صباحًا من التاريخ المذكور، وحتى الانتهاء.

يُرجى من المواطنين أخذ العلم، وعدم ركن السيّارات في الشارع المذكور، والتّقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وبالإشارات التّوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام".
 

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