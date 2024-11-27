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أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم موقع انتاج الصواريخ الدقيقة الأكبر لدى حزب الله

أمن وقضاء
2024-11-27 | 14:44
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أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم موقع انتاج الصواريخ الدقيقة الأكبر لدى حزب الله
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أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم موقع انتاج الصواريخ الدقيقة الأكبر لدى حزب الله

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الإسرائيلي هاجم موقع انتاج الصواريخ الدقيقة الأكبر لدى حزب الله. 

وقال عبر "إكس": "أغارت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه هيئة الاستخبارات يوم أمس في منطقة جنتا في البقاع على موقع انتاج مكونات الصواريخ الدقيقة الأكبر لدى حزب الله. في الموقع تحت الأرض والذي يمتد إلى مسافة 1.4 كيلومتر تم انتاج صواريخ أرض-أرض ومكونات صواريخ دقيقة مختلفة. كما تم تخزين وسائل قتالية دقيقة في الموقع والتي كانت مخصصة لاستهداف إسرائيل".

وأضاف: "في الساعات التي سبقت استهداف الموقع شنت الطائرات غارات عدة في المنطقة لاستهداف عناصر حزب الله وتدمير بنى تحتية أخرى في غلاف الموقع. من بين الأهداف، تم استهداف معسكر مركزي لقوة الرضوان بينما تواجد داخله عناصر الوحدة. لقد جرت داخل المعسكر تدريبات وعمليات تأهيل للعناصر بهدف تنفيذ خطة ما سمي باحتلال الجليل". 
 

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الجيش الاسرائيلي

أدرعي

الصواريخ الدقيقة

حزب الله

البقاع

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