أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم موقع انتاج الصواريخ الدقيقة الأكبر لدى حزب الله

#عاجل جيش الدفاع هاجم موقع انتاج الصواريخ الدقيقة الأكبر لدى حزب الله
🔸أغارت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه هيئة الاستخبارات يوم أمس في منطقة جنتا في البقاع على موقع انتاج مكونات الصواريخ الدقيقة الأكبر لدى حزب الله. في الموقع تحت الأرض والذي يمتد إلى مسافة 1.4 كيلومتر تم… pic.twitter.com/L0198W8362
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 27, 2024
#عاجل جيش الدفاع هاجم موقع انتاج الصواريخ الدقيقة الأكبر لدى حزب الله
🔸أغارت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه هيئة الاستخبارات يوم أمس في منطقة جنتا في البقاع على موقع انتاج مكونات الصواريخ الدقيقة الأكبر لدى حزب الله. في الموقع تحت الأرض والذي يمتد إلى مسافة 1.4 كيلومتر تم… pic.twitter.com/L0198W8362