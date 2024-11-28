المتحدث باسم اليونيفيل للـLBCI: جنود حفظ السلام يواصلون التواجد في جميع أنحاء منطقة عملياتهم

أكد المتحدث الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي للـLBCI، أن جنود حفظ السلام يواصلون التواجد في جميع أنحاء منطقة عملياتهم لتهدئة الأوضاع بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701.



ولفت تيننتي الى أن اليونيفيل تواصل العمل بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية وتدعم انتشارها في الجنوب.