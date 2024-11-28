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وزارة الصحة: 3961 شهيدًا و16520 جريحًا منذ بدء العدوان
أمن وقضاء
2024-11-28 | 10:46
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وزارة الصحة: 3961 شهيدًا و16520 جريحًا منذ بدء العدوان
أعلن مركز عمليات طوارىء الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن الغارات الإسرائيلية يوم الثلاثاء 26 تشرين الثاني 2024 أسفرت عن 78 شهيدًا و266 جريحًا.
وبلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى الثلاثاء 3961 شهيدًا و16520 جريحًا.
ويظهر التقرير ارتفاعًا في عدد الشهداء نتيجة إضافة شهداء يتم انتشالهم من تحت الأنقاض، فضلًا عن الشروع في عملية تنقيح البيانات.
وأوضحت وزارة الصحة العامة أنها بدأت بإجراء مراجعة شاملة لكافة البيانات، لكي تشمل الشهداء الذين يتم انتشالهم تدريجًا من تحت الأنقاض، وجميع الشهداء الذين سيتم التحقق من هوياتهم بعد الانتهاء من فحوصات DNA الخاصة بهم، إضافةً إلى تنسيق البيانات مع المستشفيات لضمان تقديم أرقام دقيقة وشاملة.
وفي ضوء هذه المراجعة، ستصدر الوزارة في وقت لاحق تقريرًا نهائيًا يقدم حصيلة شاملة للخسائر البشرية التي نجمت عن العدوان.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
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