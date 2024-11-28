إجتماع لمجلس الأمن المركزي... ومولوي يثني على تضمان المجتمع اللبناني

عقد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي اجتماعًا لمجلس الأمن المركزي تابع في خلاله الأوضاع والإجراءات الأمنية ومواكبة عودة النازحين إلى قراهم بعد وقف اطلاق النار.



وأثنى مولوي على تضمان المجتمع اللبناني، قائلًا: "تبين انه مجتمع واحد رغم كل ما قيل".





