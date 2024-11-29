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حال من الحذر تسود قضاءي صور وبنت جبيل والطيران الاستطلاعي على حاله

أمن وقضاء
2024-11-29 | 01:03
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حال من الحذر تسود قضاءي صور وبنت جبيل والطيران الاستطلاعي على حاله
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حال من الحذر تسود قضاءي صور وبنت جبيل والطيران الاستطلاعي على حاله

تعيش قرى قضاءي صور وبنت جبيل حالًا من الحذر والترقب بعد دخول اليوم الثاني من سريان وقف اطلاق النار ويعود هذا الحذر الى منع الاهالي من دخول القرى المتاخمة للحدود الدولية مع فلسطين المحتلة وبعمق ثلاثة كيلومترات ويقدر عدد هذه القرى بعشرين قرية تضاف  اليها مدينة بنت جبيل.

ما يقوم به  الجيش الاسرائيلي ليس فقط منع الاهالي عبر التهديد بل يمنع دخول الاهالي عبر اطلاق النار والقصف من المسيرات ومن المدفعية وهذا الامر حصل في اكثر من مكان في الجنوب. كما يركز الجيش الاسرائيلي على منع التجول لجميع سكان جنوب الليطاني من الساعة الخامسة مساء وحتى السابعة صباحا .

 اهم العقبات التي تواجه عددا من العائدين هي المنازل المدمرة اذ ان  عدد من القرى والبلدات مسحت بالكامل فيما يوجد في مدينتي صور وبنت جبيل احياء مدمرة لا وجود لها . وهنا يتكرر النزوح فإن اهالي وسكان القرى الحدودية عادوا ادراجهم الى اماكن نزوحهم الاول وكذلك من دمرت منازلهم وبيوتهم. هذه المدن والقرى تحتاج الى ورشة عمل سريعة لاصلاح شبكتي المياه والكهرباء والبنى التحتية.

اما الطيران الحربي والمسير الاسرائيلي فيحلق في سماء القطاعين الغربي والاوسط غالبية الاحيان.

من جهة اخرى تعمل فرق الدفاع المدني والاسعاف الصحي والجيش اللبناني على نشر اجواء من الوعي والادراك لمخاطر القنابل العنقودية  القذائف والصواريخ غير المنفجرة كما حذر الدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية من دخول المنازل والابنية التي تعرضت للقصف المعادي تخوفا من الانهيار.

الجدير ذكره ان عددا كبيرا من مشاريع الطاقة البديلة والتي تزود الابار الارتوزية بالتيار الكهربائي قد تضررت وتدمرت وتقوم فرق الدفاع المدني بتأمين المياه للاهالي.

و تعمل فرق الدفاع المدني والاسعاف الصحي و الهيئة الصحية الاسلامية على انتشال جثث عدد من الشهداء من تحت الانقاض في عدد من الاحياء في القرى الامامية.

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