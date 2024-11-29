الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
9
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
9
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تعميم صورة المفقودة القاصر كوثر شكر
أمن وقضاء
2024-11-29 | 08:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
تعميم صورة المفقودة القاصر كوثر شكر
عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر: كوثر طلعت شكر (من مواليد عام 2008، لبنانية) التي فقدت بتاريخ 16-11-2024.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمخفر السعديات في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 995013-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
المفقودة
القاصر
التالي
حال من الحذر تسود قضاءي صور وبنت جبيل والطيران الاستطلاعي على حاله
مواكبةً للعودة... إرشادات من الدفاع المدني للمواطنين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2024-11-10
تعميم صورة المفقودة القاصر ريان السبع
أمن وقضاء
2024-11-10
تعميم صورة المفقودة القاصر ريان السبع
0
أمن وقضاء
2024-11-01
تعميم صورة المفقودة زينب مصطفى الدايخ
أمن وقضاء
2024-11-01
تعميم صورة المفقودة زينب مصطفى الدايخ
0
أمن وقضاء
2024-11-25
تعميم صورة المفقود عباس بدر الدين
أمن وقضاء
2024-11-25
تعميم صورة المفقود عباس بدر الدين
0
أمن وقضاء
2024-11-23
تعميم صورة موقوف باحتيال تأمين فرش وحرامات للنازحين
أمن وقضاء
2024-11-23
تعميم صورة موقوف باحتيال تأمين فرش وحرامات للنازحين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
11:14
قائد الجيش استقبل رئيس لجنة الإشراف الخماسية
أمن وقضاء
11:14
قائد الجيش استقبل رئيس لجنة الإشراف الخماسية
0
أمن وقضاء
07:57
وزير الدفاع أحال الأربعاء الماضي مشروع مرسوم سلفة الخزينة لتطويع ١٥٠٠ جندي لمصلحة الجيش
أمن وقضاء
07:57
وزير الدفاع أحال الأربعاء الماضي مشروع مرسوم سلفة الخزينة لتطويع ١٥٠٠ جندي لمصلحة الجيش
0
أمن وقضاء
04:30
عصابة أقدمت على سرقة خزنة من داخل شركة في الأشرفية..وشعبة المعلومات كشفت هويات أفرادها
أمن وقضاء
04:30
عصابة أقدمت على سرقة خزنة من داخل شركة في الأشرفية..وشعبة المعلومات كشفت هويات أفرادها
0
أمن وقضاء
01:57
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في أرنون
أمن وقضاء
01:57
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في أرنون
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-11-28
رئيس بلدية الخيام عدنان عليان للـLBCI: طلبنا من الأهالي عدم الدخول بموجب اتفاق وقف إطلاق النار ليدخل الجيش اللبنانيّ أوّلًا ويؤمّن سلامة الأهالي قبل رجوعهم
آخر الأخبار
2024-11-28
رئيس بلدية الخيام عدنان عليان للـLBCI: طلبنا من الأهالي عدم الدخول بموجب اتفاق وقف إطلاق النار ليدخل الجيش اللبنانيّ أوّلًا ويؤمّن سلامة الأهالي قبل رجوعهم
0
آخر الأخبار
08:35
الجيش السوري يعلن إلحاق خسائر فادحة بالمسلحين بعد هجمات بحلب وإدلب
آخر الأخبار
08:35
الجيش السوري يعلن إلحاق خسائر فادحة بالمسلحين بعد هجمات بحلب وإدلب
0
أخبار دولية
09:14
دبلوماسي إيراني: إيران والقوى الأوروبية "ستواصل الحوار الدبلوماسي في المستقبل القريب"
أخبار دولية
09:14
دبلوماسي إيراني: إيران والقوى الأوروبية "ستواصل الحوار الدبلوماسي في المستقبل القريب"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
الـLBCI تصارح اللبنانيين بحقيقة بنود ورقة وقف إطلاق النار
تقارير نشرة الاخبار
13:18
الـLBCI تصارح اللبنانيين بحقيقة بنود ورقة وقف إطلاق النار
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:10
جعجع: لم نرَ وحدة الساحات "طلعت نظرية خنفشارية"..ولا وجود لمعادلة "جيش شعب مقاومة" بحسب الاتفاق
أخبار لبنان
07:10
جعجع: لم نرَ وحدة الساحات "طلعت نظرية خنفشارية"..ولا وجود لمعادلة "جيش شعب مقاومة" بحسب الاتفاق
0
أخبار دولية
07:08
بوريل: الهدنة في لبنان هشة لكنها على الأقل لن تجلب مزيدًا من الموت والدمار
أخبار دولية
07:08
بوريل: الهدنة في لبنان هشة لكنها على الأقل لن تجلب مزيدًا من الموت والدمار
0
تقارير نشرة الاخبار
07:07
في البقاع عاد 80% من النازحين الى منازلهم
تقارير نشرة الاخبار
07:07
في البقاع عاد 80% من النازحين الى منازلهم
0
تقارير نشرة الاخبار
06:57
على الرغم من انتهاء الحرب..النبطية تُعاني من انقطاع الكهرباء والمياه والاتصالات
تقارير نشرة الاخبار
06:57
على الرغم من انتهاء الحرب..النبطية تُعاني من انقطاع الكهرباء والمياه والاتصالات
0
تقارير نشرة الاخبار
06:56
الخروقات الاسرائيلية لاتفاق وقف النار مستمرة لليوم الثالث..اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
06:56
الخروقات الاسرائيلية لاتفاق وقف النار مستمرة لليوم الثالث..اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
03:29
صباح بعلبك بعد مرور أيام على وقف النار
تقارير نشرة الاخبار
03:29
صباح بعلبك بعد مرور أيام على وقف النار
0
تقارير نشرة الاخبار
03:26
اليكم مشهد اليوم الثالث من سريان وقف اطلاق النار
تقارير نشرة الاخبار
03:26
اليكم مشهد اليوم الثالث من سريان وقف اطلاق النار
0
أخبار دولية
16:49
تفاصيل تصريحات نتنياهو الأخيرة والإجتماع الأمني الذي دعا إليه
أخبار دولية
16:49
تفاصيل تصريحات نتنياهو الأخيرة والإجتماع الأمني الذي دعا إليه
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
اليكم صحة ما جرى في جلسة مجلس الوزراء يوم الاربعاء
تقارير نشرة الاخبار
14:14
اليكم صحة ما جرى في جلسة مجلس الوزراء يوم الاربعاء
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
12:47
مقدمة النشرة المسائية - "بعدما تلكأت الدولة وحزب الله عن إرشاد الناس وإطلاعهم على حقيقة العودة... قررنا أن نفعل"
تقارير نشرة الاخبار
12:47
مقدمة النشرة المسائية - "بعدما تلكأت الدولة وحزب الله عن إرشاد الناس وإطلاعهم على حقيقة العودة... قررنا أن نفعل"
2
تقارير نشرة الاخبار
13:18
الـLBCI تصارح اللبنانيين بحقيقة بنود ورقة وقف إطلاق النار
تقارير نشرة الاخبار
13:18
الـLBCI تصارح اللبنانيين بحقيقة بنود ورقة وقف إطلاق النار
3
اقتصاد
13:14
بيان من وزارة المالية بشأن رواتب القطاع العام والمتقاعدين والاسلاك العسكرية
اقتصاد
13:14
بيان من وزارة المالية بشأن رواتب القطاع العام والمتقاعدين والاسلاك العسكرية
4
خبر عاجل
14:05
نتنياهو: قد أوافق على وقف إطلاق نار بقطاع غزة وليس إنهاء الحرب
خبر عاجل
14:05
نتنياهو: قد أوافق على وقف إطلاق نار بقطاع غزة وليس إنهاء الحرب
5
أخبار لبنان
00:14
أدرعي: يحظّر عليكم الانتقال جنوبًا..حتى اشعار آخر!
أخبار لبنان
00:14
أدرعي: يحظّر عليكم الانتقال جنوبًا..حتى اشعار آخر!
6
خبر عاجل
13:12
نتنياهو: لم أقل إن ما يجري هو وقف للحرب بل وقف لإطلاق النار وقد يكون قصيرًا
خبر عاجل
13:12
نتنياهو: لم أقل إن ما يجري هو وقف للحرب بل وقف لإطلاق النار وقد يكون قصيرًا
7
خبر عاجل
10:13
أدرعي: رصدنا نشاطًا وتحركًا لمنصة صاروخية متنقلة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان وتم احباط التهديد بغارة
خبر عاجل
10:13
أدرعي: رصدنا نشاطًا وتحركًا لمنصة صاروخية متنقلة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان وتم احباط التهديد بغارة
8
أخبار دولية
16:49
تفاصيل تصريحات نتنياهو الأخيرة والإجتماع الأمني الذي دعا إليه
أخبار دولية
16:49
تفاصيل تصريحات نتنياهو الأخيرة والإجتماع الأمني الذي دعا إليه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More