قائد الجيش استقبل رئيس لجنة الإشراف الخماسية

في اليوم الثالث لإعلان الهدنة، عينت واشنطن الضابط الذي سيترأس لجنة الإشراف الخماسية في الجنوب، وهو الجنرال Jasper Jeffers، الذي وصل إلى لبنان، وكانت أولى لقاءاته مع قائد الجيش العماد جوزاف عون في اليرزة، حيث بُحثت آلية التنسيق بين الأطراف المعنية في الجنوب.يذكر أن الجنرال Jeffers تولى في سنوات سابقة العمل على ملفات عدة منها أفغانستان وسوريا والعراق والإرهاب.