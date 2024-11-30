الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجيش يفجّر قنبلة من مخلفات العدوان في صيدا

أمن وقضاء
2024-11-30 | 08:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الجيش يفجّر قنبلة من مخلفات العدوان في صيدا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الجيش يفجّر قنبلة من مخلفات العدوان في صيدا

صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 30/11/2024، ما بين الساعة 15.30 والساعة 16.30، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير قنبلة طيران من مخلفات العدوان الإسرائيلي في الخرايب – صيدا".

أخبار لبنان

أمن وقضاء

يفجّر

قنبلة

مخلفات

العدوان

قائد الجيش استقبل رئيس لجنة الإشراف الخماسية
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
11:24

ورلد سنترال كيتشن تقول إن لا علم لها بصلة أي فرد في المركبة المستهدفة بهجوم 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل

LBCI
آخر الأخبار
11:23

مستشفى العودة شمال غزة: استشهاد طفل بسبب نقص الأوكسيجين والمستلزمات الطبية في المستشفى

LBCI
آخر الأخبار
11:18

ورلد سنترال كيتشن تعلن تعليق عملياتها في غزة بعد مقتل موظفين في غارة جوية إسرائيلية

LBCI
موضة وجمال
11:10

أسبوع لندن للموضة يحظر جلود الحيوانات "الغريبة" في عروضه

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2024-11-29

قائد الجيش استقبل رئيس لجنة الإشراف الخماسية

LBCI
أمن وقضاء
2024-11-29

تعميم صورة المفقودة القاصر كوثر شكر

LBCI
أمن وقضاء
2024-11-29

وزير الدفاع أحال الأربعاء الماضي مشروع مرسوم سلفة الخزينة لتطويع ١٥٠٠ جندي لمصلحة الجيش

LBCI
أمن وقضاء
2024-11-29

عصابة أقدمت على سرقة خزنة من داخل شركة في الأشرفية..وشعبة المعلومات كشفت هويات أفرادها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:22

جونج أون لبيلوسوف: استخدام أوكرانيا لأسلحة بعيدة المدى هو نتيجة لتدخل عسكريّ مباشر للولايات المتحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:31

حفلة افتتاح "معرض البترون الميلاديّ" الرابع

LBCI
أخبار دولية
04:39

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرة قادمة من الشرق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:29

من معبر المصنع... أعمال إعادة فتح الطريق الدولية اكتملت

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:15

رسالة صوتيّة من المدير العام لطيران الشرق الأوسط الى العاملين في الشركة (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:31

حفلة افتتاح "معرض البترون الميلاديّ" الرابع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:30

إليكم الوضع الميدانيّ في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:29

من معبر المصنع... أعمال إعادة فتح الطريق الدولية اكتملت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:28

سلسلة من الغارات استهدفت المعابر الحدودية شمالي الهرمل من الجهة السورية

LBCI
أخبار لبنان
05:32

الخيام... الجيش الإسرائيليّ يتنقّل بين أحيائها

LBCI
أخبار لبنان
03:50

وزارة الأشغال أنهت تأهيل الفجوتين على طريق المصنع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

هذا ما يحصل في شمال غربي سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

80% من مراكز الإيواء فرغت من النازحين.. اليكم موعد عودة المدارس الى التعليم الحضوري

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
12:28

تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الثاني

LBCI
أخبار لبنان
23:43

أدرعي إلى اللبنانيين: حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى التالية ومحيطها

LBCI
خبر عاجل
01:26

أدرعي: سفينة صواريخ تابعة لسلاح البحرية اعترضت مسيرة أُطلقت من جهة الشرق في منطقة البحر الأبيض المتوسط

LBCI
آخر الأخبار
07:35

إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش أغار اليوم على موقع عسكري تابع لحزب الله به منصات إطلاق صواريخ في صيدا

LBCI
أخبار لبنان
08:39

أدرعي: عملنا ضد أنشطة في لبنان شكلت تهديدًا على إسرائيل وخرقًا لتفاهمات وقف إطلاق النار

LBCI
آخر الأخبار
02:13

المرصد السوري: طائرات حربية تشن غارات على أحياء مدينة حلب للمرة الأولى منذ عام 2016

LBCI
آخر الأخبار
06:03

الجيش الإسرائيلي يعلن أنه قتل منفذ هجوم 7 أكتوبر في غزة ويفحص مزاعم عن أنه كان يعمل لحساب ورلد سنترال كيتشن

LBCI
خبر عاجل
12:01

نعيم قاسم: سنعمل على صون الوحدة الوطنية وتعزيز قدرة لبنان الدفاعية وستكون المقاومة جاهزة لمنع العدو من استضعاف لبنان بالتعاون مع الجيش اللبناني وسيكون حضورنا في الحياة السياسية الاقتصادية فاعلا ومؤثرا فالرهانات على اضغاف الحزب فشلت

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More