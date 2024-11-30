الجيش يفجّر قنبلة من مخلفات العدوان في صيدا

صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 30/11/2024، ما بين الساعة 15.30 والساعة 16.30، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير قنبلة طيران من مخلفات العدوان الإسرائيلي في الخرايب – صيدا".