3 جرحى في حادث تصادم بين سيارتين في عجلتون

أدى حادث تصادم بين سيارتين صباح اليوم على طريق عام نيو سهيلة كسروان إلى إصابة 3 أشخاص بجروح مختلفة.وحضرت إلى المكان عناصر مركز جعيتا في الدفاع المدني ونقلت الجرحى إلى مستشفى السان جورج في عجلتون.