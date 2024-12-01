الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الزرارية - صيدا اليوم

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 1 /12 /2024، ما بين الساعة 12.30 والساعة 13.30، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في منطقة الزرارية - صيدا".