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الجيش: إنقاذ 17 سوريًا أثناء محاولتهم مغادرة لبنان عبر البحر بطريقة غير شرعية قبالة شاطىء شكا - البترون
أمن وقضاء
2024-12-01 | 05:40
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الجيش: إنقاذ 17 سوريًا أثناء محاولتهم مغادرة لبنان عبر البحر بطريقة غير شرعية قبالة شاطىء شكا - البترون
بتاريخ 30/11/2024، تمكنت دورية من القوات البحرية في الجيش من إنقاذ 17 سوريًا أثناء محاولتهم مغادرة لبنان عبر البحر بطريقة غير شرعية، وذلك بعد تعطّل مركبهم قبالة شاطىء شكا - البترون.
وقد عمل الجيش على مساعفتهم بمساعدة الصليب الأحمر اللبناني، كما تولى نقل المركب إلى الشاطىء.
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