الجيش: إنقاذ 17 سوريًا أثناء محاولتهم مغادرة لبنان عبر البحر بطريقة غير شرعية قبالة شاطىء شكا - البترون

بتاريخ 30/11/2024، تمكنت دورية من القوات البحرية في الجيش من إنقاذ 17 سوريًا أثناء محاولتهم مغادرة لبنان عبر البحر بطريقة غير شرعية، وذلك بعد تعطّل مركبهم قبالة شاطىء شكا - البترون.وقد عمل الجيش على مساعفتهم بمساعدة الصليب الأحمر اللبناني، كما تولى نقل المركب إلى الشاطىء.