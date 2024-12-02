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الجيش: مسيرة استهدفت جرافة للجيش في منطقة حوش السيد علي- الهرمل وإصابة أحد العسكريين

أمن وقضاء
2024-12-02 | 03:36
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الجيش: مسيرة استهدفت جرافة للجيش في منطقة حوش السيد علي- الهرمل وإصابة أحد العسكريين
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الجيش: مسيرة استهدفت جرافة للجيش في منطقة حوش السيد علي- الهرمل وإصابة أحد العسكريين

أعلنت قيادة الجيش أن "مسيرة للعدو الإسرائيلي استهدفت جرافة للجيش أثناء تنفيذها أعمال تحصين داخل مركز العبّارة العسكري في منطقة حوش السيد علي- الهرمل، ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين بجروح متوسطة".

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