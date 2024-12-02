الجيش: مسيرة استهدفت جرافة للجيش في منطقة حوش السيد علي- الهرمل وإصابة أحد العسكريين

بعد الاعتداء عليه... الصحافي داوود رمال يتقدم بدعوى قضائية: لن تنجحوا في إسكاتنا

بعد الاعتداء عليه... الصحافي داوود رمال يتقدم بدعوى قضائية: لن تنجحوا في إسكاتنا

الجيش: العثور على جثمان أحد الضباط بعد استشهاده نتيجة استهدافه من قبل العدو الإسرائيلي