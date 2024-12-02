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بعد الاعتداء عليه... الصحافي داوود رمال يتقدم بدعوى قضائية: لن تنجحوا في إسكاتنا
أمن وقضاء
2024-12-02 | 03:53
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بعد الاعتداء عليه... الصحافي داوود رمال يتقدم بدعوى قضائية: لن تنجحوا في إسكاتنا
أعلن الصحافي الزميل داوود رمال التقدم بدعوى قضائية جراء الاعتداء الآثم الذي تعرض له من قبل "مجموعة حزبية خارجة عن القانون"، مشيرا الى تعرّف على أحد المعتدين عليه والأمور أصبحت بعهدة القضاء وبعهدة الأجهزة الأمنية المعنية".
وقال من أمام قصر العدل: "هذا الاعتداء لن يزيدني إلا إصرارا على المضي قدما في قضيتي حتى النهاية مهما كانت الضغوط ومحاولات الترهيب التي تمارسها هذه المجموعة الخارجة عن القانون".
وأكد أن "كل أساليب القمع والاعتداء على الكرامات التي تستهدف إسكات الأصوات الحرة، لم تثنيه عن مواصلة المواجهة بالكلمة واللإصرار على فضح كل المخططات التي تحاول النيل من لبنان وتحويلة الى ورقة تفاوض أو ساحة لتصفية الحسابات".
ووجه رمال رسالة الى "كل من حاول النيل من صوته أو كرامته"، قائلا: "لن تنجحوا في إسكاتنا. لبنان يستحق منا جميعا أن نكون صوتا حرا يدافع عن قضاياه العادلة ويحمي قيمه الاجتماعية الحقيقية ووحدته الوطنية".
ودعا وسائل الإعلام الى مواصلة دورها الريادي في نقل الحقيقة والدفاع عن الحريات والوقوف الى جانب كل من يتعرض للقمع والتضييق.
وقال: "الكلمة الحرة هي سلاحنا الأقوى في مواجهة كل المشاريع الخبيثة التي تحاول النيل من وطننا. وسنمضي في المواجهة حتى نستعيد "لبنان الحلم" وطنا للحرية والكرامة والعدالة".
وعبّر الصحافي داوود رمال عن "شكره العميق لكل من تضامن معه من رؤساء ووزراء، لاسيما وزير الإعلام، ونواب وأحزاب لبنانية شريفة ونقابات وقادة رأي الذين رفعوا الصوت دفاعا عن الحق والكرامة والقيم الوطنية الحقيقية التي توارثناها عن الأجداد والآباء لا القيم الوطنية التي وردت في بيان العلاقات اللا اعلامية التي تنطبق على جماعة ولاية الفقيه".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
داوود رمال
دعوى قضائية
الاعتداء
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