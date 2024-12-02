إشكال فرديّ في عين الحلوة

قُتل شخصان وأصيب عدد من الأشخاص بجروح، في إطلاق نار، في مخيم عين الحلوة.



وأفادت الوكالة الوطنية بأنّه ناجم عن إشكال، في حي البركسات، بين شخصين ينتميان لـ"حركة فتح"، حسب المعلومات الاولية.