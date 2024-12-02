توغل جديد للجيش الإسرائيليّ في محيط مستشفى ميس الجبل الحكوميّ

افادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" بتوغل جديد للجيش الاسرائيليّ وآلياته ودباباته، في محيط مستشفى ميس الجبل الحكوميّ، شمالي البلدة.



وانسحب الجيش الاسرائيليّ وآلياته من منطقة دوبيه غربي البلدة وذلك بعد توغلهم في المنطقة واجراء عملية تفتيش واسعة.



وما تزال القوات الإسرائيلية متمركزة على عدة تلال في بلدة ميس الجبل وتقوم بين الحين والآخر برمايات وتمشيط واطلاق قذائف مدفعية.