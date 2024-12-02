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جورج البطح غادر ولم يعُد
أمن وقضاء
2024-12-02 | 08:31
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جورج البطح غادر ولم يعُد
عمِّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقود جورج نادر البطح (مواليد عام 1972، لبناني)الذي غادر منزله الكائن في محلّة الجديدة- نيو روضة/ شارع الرّسل، في الساعة 18،00 من تاريخ 01/12/2024، إلى جهة مجهولة، ولم يعُد لغاية تاريخه.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أيّة معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بفصيلة الجديدة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 884326-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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