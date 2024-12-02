القوات الاسرائيلية قطعت طريق عام ميس الجبل - شقراء

أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام " بقطع القوات الاسرائيلية طريق عام ميس الجبل - شقراء في منطقة دوبيه، حيث توغل جنوده وآلياته ونفذوا عمليات تجريف ورفع سواتر ترابية وسط الطريق، ومن ثم انسحبوا الى تلال البلدة.



وحاولت قوة تابعة ل"اليونيفيل" مؤلفة من ٥ آليات وجرافة فتح الطريق .



ورصدت قوة اسرائيلية راجلة معززة بعدد من الدبابات والجرافات والآليات تتوغل باتجاه اطراف بلدة حولا الغربية لقطع الطريق العام الذي يربط البلدة بوادي السلوقي.