تعميم صورة مفقود غادر منزله في الجديدة - نيو روضة ولم يعد لتاريخه

تعمّم المديرية العامة لقوى الامن الداخليّ، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: جورج نادر البطح مواليد عام1972 - لبنانيّ، الذي غادر منزله الكائن في محلة الجديدة - نيو روضة - شارع الرسل في الساعة 18,00 من تاريخ 1/12/2024 الى جهة مجهولة، ولم يعد لغاية تاريخه.



وطلبت المديرية من الذين شاهدوه ولديهم ايّ معلومات عنه او عن مكانه، الاتصال بفصيلة الجديدة في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم 01/ 884326 ، للادلاء بما لديهم من معلومات.