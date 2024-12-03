غادرت مكان إقامتها ولم تعد... منى جمعة اللّهيب مفقودة

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة، منى جمعة اللهيب (مواليد عام 1969، لبنانيّة)، التي غادرت مكان إقامتها، الكائن في محلّة أرض جلّول، بتاريخ 1-11-2024، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



وطلبن من الذين شاهدوها ولديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمفرزة بيروت القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، على أحد الرقمين: 810171-01، أو 810170-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.