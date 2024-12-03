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مركز طوارئ الصحة: 6 شهداء وجريحان في الغارة الاسرائيلية على حاريص

أمن وقضاء
2024-12-03 | 03:22
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مركز طوارئ الصحة: 6 شهداء وجريحان في الغارة الاسرائيلية على حاريص
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مركز طوارئ الصحة: 6 شهداء وجريحان في الغارة الاسرائيلية على حاريص

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة، أن الغارة الإسرائيلية على بلدة حاريص أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد ستة أشخاص وإصابة شخصين بجروح.

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