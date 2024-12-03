الجيش: تفجير ذخائر في منطقتي زبقين - صور وأرنون - النبطية

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن وحدة من الجيش ستقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في منطقتي زبقين – صور وأرنون – النبطية، وذلك ما بين الساعة 10.30 والساعة 17.00 من تاريخ اليوم.