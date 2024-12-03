إيمان نافع العبيد مفقودة... من يعرف شيئًا عنها؟

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: إيمان نافع العبيد (من مواليد عام 2004، سورية الجنسية) التي غادرت بتاريخ 29-11-2024 منزل ذويها الكائن في شارع الجزائر - محلة الظريف إلى جهة مجهولة ولم تعد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت المديرية من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها الاتصال بفصيلة زقاق البلاط في وحدة شرطة بيروت على الرقم 301628-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.



