الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
قلبي دقّ
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل أرنون النبطية ومنطقة عيناتا بنت جبيل

أمن وقضاء
2024-12-04 | 06:07
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل أرنون النبطية ومنطقة عيناتا بنت جبيل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل أرنون النبطية ومنطقة عيناتا بنت جبيل

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 4 / 12 / 2024، ما بين الساعة 13.00 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل تفجير أرنون – النبطية ومنطقة عيناتا – بنت جبيل.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

ذخائر

منفجرة

أرنون

النبطية

ومنطقة

عيناتا

LBCI التالي
بو صعب بحث مع وزير الدفاع مستجدات وقف اطلاق النار وضرورة دعم المؤسسة العسكرية
المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخليّ تعمّم صورة مفقود
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:23

مسح أضرار قطاع المياه نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية

LBCI
أخبار لبنان
10:19

تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار مرفأ بيروت للقاضي حجار: دماء شهداءنا وجرحانا أمانة برقبتك فلا تخذلنا

LBCI
آخر الأخبار
10:17

ممثل فرنسا في لجنة الإشراف على تطبيق قرار وقف إطلاق النار سيكون عند الساعة ١١:٣٠ من ظهر يوم غد في السراي الحكومي

LBCI
آخر الأخبار
10:09

انتهاء جلسة مجلس الوزراء

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
09:50

أقدما على ضربه بواسطة قطعة حديدية... توقيف منفذَي جريمة القتل التي حصلت في محلة سقي البداوي

LBCI
أمن وقضاء
08:52

سرقوا رابيد من جرد القاع... ومخابرات الجيش تعثر عليها في المشرفة

LBCI
أمن وقضاء
07:38

نادي القضاة نعى منيف حمدان

LBCI
أمن وقضاء
06:13

بو صعب بحث مع وزير الدفاع مستجدات وقف اطلاق النار وضرورة دعم المؤسسة العسكرية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2024-08-08

دراسة تكشف معلومات صادمة: هكذا يؤثر حليب الحصان على صحة الأمعاء!

LBCI
خبر عاجل
2024-11-26

الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الإسرائيلي إستهدف بغارة مبنى القرض الحسن في منطقة زقاق البلاط في بيروت

LBCI
أخبار دولية
2024-11-16

شي لبايدن: بكين ستعمل من أجل "انتقال سلس" في العلاقات الصينية-الأميركية

LBCI
آخر الأخبار
2024-12-02

زعيم المعارضة السورية الرئيسية في مقابلة: استعدادات المعارضة وتدريبها بدأ قبل عام والسيطرة على حلب تمهد الطريق أمام عودة النازحين بسوريا وتركيا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
09:29

فادي الحسن للـLBCI: بدأنا نشهد ارتفاعا بعدد الركاب القادمين الى بيروت

LBCI
أخبار لبنان
06:58

بوصعب: جلسة انتخاب رئيس قائمة بتاريخها وستبقى قائمة حتى خروج الدخان الابيض

LBCI
أخبار دولية
06:54

زاخاروفا: التصعيد الأخير في سوريا لا يخلو من "الأثر الأوكراني"

LBCI
أخبار دولية
06:49

الملك تشارلز يستقبل أمير قطر في مستهل زيارة رسمية

LBCI
أخبار لبنان
06:33

الابيض قدّم حصيلة محدثة شبه نهائية للعدوان الاسرائيلي: 4047 شهيدًا و16638 جريحًا

LBCI
أخبار دولية
06:22

حرص غربي على احترام وقف النار...والخروقات "مستمرّة"

LBCI
أخبار لبنان
04:44

إسرائيل كانت سترد على الصاروخين بإتجاه مزارع شبعا بقصف مكثف على بيروت... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

اعلان الاحكام العرفية صعد الاوضاع في كوريا الجنوبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

معلومات صحافية: هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان جمّدت حسابات شقيق وزير الاقتصاد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
04:33

آمال شحادة: إسرائيل كانت سترد على الصاروخين بإتجاه مزارع شبعا بقصف مكثف على بيروت وإسرائيل تواصلت مع واشنطن لتبلغها بالرد وجرى تواصل بين بلينكن ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر وطلب بلينكن عدم الرد على بيروت

LBCI
أخبار لبنان
01:40

أدرعي: يحظّر عليكم الانتقال جنوبًا!

LBCI
أخبار لبنان
12:36

رئيس الأركان الإسرائيليّ: مهمتنا ضمان عدم عودة البنية التحتية إلى جنوب لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

معلومات صحافية: هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان جمّدت حسابات شقيق وزير الاقتصاد

LBCI
أخبار لبنان
03:53

مسعد بولس: اتفاق وقف اطلاق النار شامل ويغطي كل النقاط الضرورية... ويجب عدم التسرع بانتخاب رئيس بشكل عشوائي

LBCI
علوم وتكنولوجيا
11:00

كويكب صغير يصطدم بغلاف الأرض في غضون ساعات قليلة... هل نحن في خطر؟

LBCI
خبر عاجل
07:01

بو صعب: جلسة انتخاب رئيس للجمهورية قائمة بتاريخها (9 كانون الثاني) والجلسة ستبقى قائمة حتى خروج الدخان الأبيض وانتخاب رئيس للجمهورية

LBCI
حال الطقس
02:13

الطقس متقلب... واحتمال تساقط أمطار محلية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More