تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل أرنون النبطية ومنطقة عيناتا بنت جبيل

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



بتاريخ 4 / 12 / 2024، ما بين الساعة 13.00 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل تفجير أرنون – النبطية ومنطقة عيناتا – بنت جبيل.