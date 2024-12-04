بو صعب بحث مع وزير الدفاع مستجدات وقف اطلاق النار وضرورة دعم المؤسسة العسكرية

بحث نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب مع وزير الدفاع العميد موريس سليم في المستجدات المتعلقة بقرار وقف اطلاق النار، وضرورة دعم المؤسسة العسكرية والالتفاف حولها في ظل إهمية الدور الملقى على عاتقها في هذه المرحلة .