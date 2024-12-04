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سرقوا رابيد من جرد القاع... ومخابرات الجيش تعثر عليها في المشرفة

أمن وقضاء
2024-12-04 | 08:52
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سرقوا رابيد من جرد القاع... ومخابرات الجيش تعثر عليها في المشرفة
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سرقوا رابيد من جرد القاع... ومخابرات الجيش تعثر عليها في المشرفة

أقدم ٣ اشخاص مجهولين يوم أمس الثلاثاء، على سلب المواطن رامح سعد في محلة جرد القاع، سيارة رابيد من نوع كادي ومبلغ من المال قدره ٤٠٠٠ الاف دولار.

وبعد الرصد والمتابعة من قبل م. المخابرات، تم العثور اليوم على الرابيد في محلة المشرفة وضبطها في محلة المشرفة وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين.

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