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أقدما على ضربه بواسطة قطعة حديدية... توقيف منفذَي جريمة القتل التي حصلت في محلة سقي البداوي
أمن وقضاء
2024-12-04 | 09:50
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أقدما على ضربه بواسطة قطعة حديدية... توقيف منفذَي جريمة القتل التي حصلت في محلة سقي البداوي
عُثر على المواطن ن. أ. (مواليد عام 1998) بتاريخ 24-11-2024 في محلة سقي البداوي، جثة هامدة داخل منزله، وهو مكبّل القدمين، وقد سُرق هاتفه وسيارته نوع "مرسيدس"، كما تبيّن أنه تعرض للضرب بواسطة آلة حادة على رأسه ورقبته.
وعلى الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات جريمة القتل وتحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم.
وبعد المتابعة، تمكنت شعبة المعلومات من العثور على سيارة المغدور مركونة في محلة البداوي، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت هذه الشعبة الى الاشتباه بكل من، م. ح. (مواليد عام 2005، لبناني)، ش. ر. (مواليد عام 2007، لبناني) بتنفيذ هذه الجريمة.
وبناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهما وتوقيفهما.
وبتاريخ 25-11-2024 سَلّم المشتبه بهما نفسيهما الى إحدى دوريات الشعبة.
وبالتحقيق معهما، اعترفا بتنفيذ الجريمة بعد نشوب خلاف بينهما وبين الضحية داخل منزل الأخير، حيث أقدما على ضربه بواسطة قطعة حديدية وغادرا المحلة على متن سيارة المغدور نوع "مرسيدس"، وقاما برمي الأداة المستخدمة في ضربه وهاتفه الخليوي في محلة القلمون، وركنا السيارة على جانب الطريق وتوجها سيرا على الاقدام باتجاه مفرق البلمند، وعادا الى مدينة طرابلس.
وأجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء.
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