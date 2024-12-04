وصول 36 وحدة إستحمام هبة تركية للنازحين في مدارس الجنوب إلى مرفأ بيروت غدًا

أعلنت سفارة تركيا في لبنان في بيان أن "بلادها تبرعت بـ36 وحدة للاستحمام ودورات المياه لاستخدامها في المدارس الواقعة في المناطق الجنوبية التي تستضيف مؤقتًا الأشخاص الذين اضطروا لترك منازلهم نتيجة العدوان الإسرائيلي".



وأشارت إلى أنه "من المقرر أن تصل السفينة أك Deniz التي تحمل هذه الوحدات إلى مرفأ بيروت صباح غد، حيث سيقام احتفال ويعقد مؤتمر صحافي في الحادية عشرة والنصف، ويسلم السفير التركي مراد لوتيم الوحدات إلى وزير البيئة ومنسق اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث والأزمات ناصر ياسين وأمين عام الهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي".



ولفت البيان الى أنه "تم توفير الوحدات البالغ عددها 36 وحدة من قبل رئاسة إدارة الكوارث والطوارىء (AFAD) التابعة لجمهورية تركيا، وكل وحدة منها قادرة على خدمة ستة أشخاص في نفس الوقت".



وأوضح أنه "سيتم تركيب الوحدات في 15 مدرسة موزعة على صيدا، صور، النبطية، الخيام، تبنين، وبنت جبيل، وغيرها من المواقع، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي".