إصابة طفل برصاصة طائشة وهو عائد من المدرسة إلى بيته في الخندق الغميق

أصابت رصاصة طائشة اليوم الطفل م. ر. م البالغ من العمر ٥ سنوات في رأسه وهو عائد من المدرسة إلى بيته في الخندق العميق، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.



وأدخل الطفل إلى "مستشفى رزق" في الأشرفية حيث يرقد في العناية الفائقة.