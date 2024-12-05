الجيش اللبناني: توقيف سوريين في البقاع لدخولهم إلى لبنان خلسةً

ضمن إطار متابعة الوضع الأمني في مخيمات النازحين السوريين في ظل المرحلة الاستثنائية التي يمر بها لبنان، دهمت وحدات من الجيش اللبناني في منطقة البقاع عددًا من هذه المخيمات وأوقفت ٣٠ سوريًّا لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية خلسةً.



كما تتابع قيادة الجيش الأوضاع في سياق حفظ الأمن والاستقرار، وتُجري الوحدات العسكرية المختصة عمليات رصد ومراقبة في مختلف المناطق اللبنانية.