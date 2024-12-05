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توقيف مطلوب بجرم الاتجار بالبشر وينشط في مجال خطف شبان وطلب فدية من ذويهم

أمن وقضاء
2024-12-05 | 03:36
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توقيف مطلوب بجرم الاتجار بالبشر وينشط في مجال خطف شبان وطلب فدية من ذويهم
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توقيف مطلوب بجرم الاتجار بالبشر وينشط في مجال خطف شبان وطلب فدية من ذويهم


توصلت شعبة المعلومات إلى تحديد مكان تواجد أحد المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم الإتجار بالبشر، ويدعى ب. م. (مواليد عام ۱۹۹۳، لبناني) كما تبيّن أنه أحد أفراد عصابة أقدمت على خطف شبان من محلة ببنين بعد ايهامهم بإمكانية تهريبهم بطريقة غير شرعية عبر البحر، ليعمدوا بعدها إلى طلب فدية مالية من ذويهم لقاء تركهم.

بتاريخ 28-11-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بكمين محكم في محلة ببنين.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وسلم إلى القطعة المعنية بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف متورطين آخرين.

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