سحب 16 شهيداً من البياضة وشمع والناقورة

واصل الدفاع المدني اللبناني عمله في البحث وتفقد عددا من قرى وبلدات قضاء صور التي كانت عرضة للمواجهات مع العدو الاسرائيلي منذ اليوم الاول لوقف اطلاق التار حيث تمكن من انتشال تسعة شهداء من بلدة شمع وستة من بلدة البياضة وشهيد من الناقورة بالتعاون مع الصليب الأحمر وبمؤازرة الجيش.