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بيان للخوري ولعبود: المعاودة العمل بصورة طبيعية في المحاكم والدوائر القضائية
أمن وقضاء
2024-12-05 | 06:18
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بيان للخوري ولعبود: المعاودة العمل بصورة طبيعية في المحاكم والدوائر القضائية
أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود معاودة العمل بصورة طبيعية في المحاكم والدوائر القضائية مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف السائدة في محافظات لبنان الجنوبيّ والنبطية ومحافظة بعلبك - الهرمل.
وطلبا - في بيان صدر عطفًا على البيان السابق المتعلّق بتسيير العمل في المحاكم في ظل العدوان وما تبعه من وقف لإطلاق النار - من القضاة التنسيق بهذا الصدد مع الرؤساء الأول الاستثنافيين، تأمينًا لحسن سير العمل القضائيّ.
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