الجيش يواصل تعزيز انتشاره في الجنوب بعد بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار

يواصل الجيش تعزيز انتشاره، في الجنوب، بعد بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل، ضمن إطار القرار ١٧٠١، وذلك في أعقاب العدوان الإسرائيليّ الأخير على لبنان، وفق بيان قيادة الجيش.



في هذا السياق، تتابع قيادة الجيش مع المراجع المختصة الخروقات المستمرة، التي تقوم بها إسرائيل.



وأكّدت القيادة أنّ الوحدات العسكرية تستمر في تنفيذ مهماتها، بما فيها عمليات دهم في مختلف المناطق اللبنانية بحثًا عن مطلوبين.



كما أكّدت تعزيز الانتشار على الحدود الشمالية والشرقية تحسّبًا لأي طارئ، خصوصًا، خلال هذه المرحلة الاستثنائية، التي تتطلب من الفرقاء التعاون، للمصلحة الوطنية.