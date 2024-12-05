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الجيش: عمليات دهم في منطقة الفوار – زغرتا وتوقيف 36 شخصًا
أمن وقضاء
2024-12-05 | 11:59
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الجيش: عمليات دهم في منطقة الفوار – زغرتا وتوقيف 36 شخصًا
أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، أنه "أثناء عمل وحدة من الجيش على توقيف المطلوب (ي.ع.) في منطقة الفوار- زغرتا، أقدم عدد كبير من الأشخاص على اعتراض الدورية ورشق عناصر الوحدة بالحجارة".
ولفتت في بيان، الى أنه "على أثر ذلك، نفذ الجيش عمليات دهم لمنازل المتورطين وأوقف 36 شخصًا، وتستمر عمليات الدهم لتوقيف بقية المتورطين".
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