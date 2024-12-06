يستأجر السيارات بهدف السرقة... ومكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية يوقفه

توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية حول إقدام أحد الأشخاص على استئجار سيّارتين نوع كيا "سبورتاج" Sportage- من مكتبين لتأجير السيّارات في جبل لبنان، وتعطيل جهاز التعقّب GPS العائد لهما، وتواريه عن الأنظار. وهو يُدعى: و. غ. (مواليد 1986، لبناني) من أصحاب السوابق.



وبتاريخ 01/12/2024، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قام بها عناصر المكتب، تمّ تحديد مكان تواجده، وتوقيفه في "فردان"، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وبأنّه قام بتسليم السيّارتين بعد أن استأجرهما إلى أشخاص آخرين من أصحاب السوابق - العمل جارٍ لتوقيفهم-. وأضاف أنه كان بصدد استئجار عدد أكبر من السيّارات، وسرقتها بالطريقة عينها.



وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، بناء على إشارة القضاء المُختصّ.