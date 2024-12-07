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ميقاتي تفقد وقائد الجيش ووزراء مركزين عسكريين في الشواكير والقليلة - صور
أمن وقضاء
2024-12-07 | 05:43
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ميقاتي تفقد وقائد الجيش ووزراء مركزين عسكريين في الشواكير والقليلة - صور
تفقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يرافقه عدد من الوزراء وقائد الجيش العماد جوزاف عون مركزي الشواكير والقليلة - صور التابعين للجيش.
والتقى ميقاتي العسكريين وأشاد بتضحياتهم في ظل المرحلة الاستثنائية الراهنة. كما التقى في مركز القليلة العناصر الذين أصيبوا جراء استهداف العدو الإسرائيلي للمركز واطّلع على أوضاعهم.
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