لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان: كل من لديه أي معلومات أو بيانات جديدة بهذا الخصوص التواصل معنا

عقدت رئيسة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان وداد حلواني مؤتمرًا صحافيًا قبل ظهر اليوم أمام خيمة الأهالي في حديقة جبران خليل جبران - وسط بيروت، للإضاءة على واقع قضية المخفيين قسرًا في ظل التطورات الأخيرة، خصوصًا بعد تحرير عدد من السجناء والمعتقلين من سجن حماه المركزي في سوريا، والحديث عن وجود لبنانيين بينهم.



ودعت حلواني كل من لديه اي معلومات أو بيانات جديدة بهذا الخصوص التواصل مع لجنة أهالي، خصوصًا وان اللجنة لا تملك سبيلًا للتأكد من هويات المفرج عنها.















