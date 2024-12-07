الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
10
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
10
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان: كل من لديه أي معلومات أو بيانات جديدة بهذا الخصوص التواصل معنا
أمن وقضاء
2024-12-07 | 07:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان: كل من لديه أي معلومات أو بيانات جديدة بهذا الخصوص التواصل معنا
0
min
لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان: كل من لديه أي معلومات أو بيانات جديدة بهذا الخصوص التواصل معنا
عقدت رئيسة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان وداد حلواني مؤتمرًا صحافيًا قبل ظهر اليوم أمام خيمة الأهالي في حديقة جبران خليل جبران - وسط بيروت، للإضاءة على واقع قضية المخفيين قسرًا في ظل التطورات الأخيرة، خصوصًا بعد تحرير عدد من السجناء والمعتقلين من سجن حماه المركزي في سوريا، والحديث عن وجود لبنانيين بينهم.
ودعت حلواني كل من لديه اي معلومات أو بيانات جديدة بهذا الخصوص التواصل مع لجنة أهالي، خصوصًا وان اللجنة لا تملك سبيلًا للتأكد من هويات المفرج عنها.
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
أهالي
المخطوفين
والمفقودين
لبنان:
معلومات
بيانات
جديدة
الخصوص
التواصل
ميقاتي تفقد وقائد الجيش ووزراء مركزين عسكريين في الشواكير والقليلة - صور
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2024-12-03
معلومات للـLBCI: الجيش اللبناني اختار العميد ادغار لاوندس قائد قطاع جنوب الليطاني ليمثّل لبنان في لجنة مراقبة اتفاق وقف النار مع اسرائيل
خبر عاجل
2024-12-03
معلومات للـLBCI: الجيش اللبناني اختار العميد ادغار لاوندس قائد قطاع جنوب الليطاني ليمثّل لبنان في لجنة مراقبة اتفاق وقف النار مع اسرائيل
0
أخبار لبنان
2024-11-21
لجنة التنسيق اللبنانية الكندية: أي اتفاق لا يوقّع عليه رئيس منتخب وحكومة جديدة هو اتّفاق ملغى قانونيا ودستوريا
أخبار لبنان
2024-11-21
لجنة التنسيق اللبنانية الكندية: أي اتفاق لا يوقّع عليه رئيس منتخب وحكومة جديدة هو اتّفاق ملغى قانونيا ودستوريا
0
أخبار لبنان
2024-11-20
معلومات للـLBCI: اللجنة التي ستراقب تطبيق الـ١٧٠١ ستضم لبنان واسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة واليونيفل
أخبار لبنان
2024-11-20
معلومات للـLBCI: اللجنة التي ستراقب تطبيق الـ١٧٠١ ستضم لبنان واسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة واليونيفل
0
آخر الأخبار
2024-11-03
فرق الصليب الأحمر اللبناني واللجنة الدولية وقوات اليونيفيل تعثر على مكان المنزل المستهدف في وطى الخيام ومعلومات عن العثور مسبقاً على 5 شهداء ويرجح ان عدد من بقي تحت الأنقاض هو ١٦
آخر الأخبار
2024-11-03
فرق الصليب الأحمر اللبناني واللجنة الدولية وقوات اليونيفيل تعثر على مكان المنزل المستهدف في وطى الخيام ومعلومات عن العثور مسبقاً على 5 شهداء ويرجح ان عدد من بقي تحت الأنقاض هو ١٦
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
05:43
ميقاتي تفقد وقائد الجيش ووزراء مركزين عسكريين في الشواكير والقليلة - صور
أمن وقضاء
05:43
ميقاتي تفقد وقائد الجيش ووزراء مركزين عسكريين في الشواكير والقليلة - صور
0
أخبار دولية
00:58
المحكمة العليا الأميركية تدرس مسعى لمقاضاة السلطات الفلسطينية بسبب هجمات
أخبار دولية
00:58
المحكمة العليا الأميركية تدرس مسعى لمقاضاة السلطات الفلسطينية بسبب هجمات
0
صحف اليوم
00:14
إرتفاع أعداد النازحين ومخاوف من معركة القصير (الأخبار)
صحف اليوم
00:14
إرتفاع أعداد النازحين ومخاوف من معركة القصير (الأخبار)
0
صحف اليوم
00:02
خضر لـ"الأخبار": المنطقة لم تشهد حتى الساعة أي حركة عبور من سوريا باتجاه لبنان والوضع لا يزال مضبوطًا
صحف اليوم
00:02
خضر لـ"الأخبار": المنطقة لم تشهد حتى الساعة أي حركة عبور من سوريا باتجاه لبنان والوضع لا يزال مضبوطًا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:20
الحكومة السورية تفقد السيطرة على كامل محافظة درعا
أخبار دولية
06:20
الحكومة السورية تفقد السيطرة على كامل محافظة درعا
0
خبر عاجل
07:01
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي ما بين الساعة 13:00 والساعة 17:00 في حقل عيناثا - بنت جبيل
خبر عاجل
07:01
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي ما بين الساعة 13:00 والساعة 17:00 في حقل عيناثا - بنت جبيل
0
آخر الأخبار
05:46
وكالة الأنباء القطرية: أمير قطر يبحث مع وزير الخارجية الإيراني على هامش منتدى الدوحة قضايا إقليمية ودولية
آخر الأخبار
05:46
وكالة الأنباء القطرية: أمير قطر يبحث مع وزير الخارجية الإيراني على هامش منتدى الدوحة قضايا إقليمية ودولية
0
أخبار دولية
04:37
جلسات متواصلة في إسرائيل بعد التطوّرات في سوريا... هذه التفاصيل
أخبار دولية
04:37
جلسات متواصلة في إسرائيل بعد التطوّرات في سوريا... هذه التفاصيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:24
الدوحة تشهد أكثر من حدث اليوم... هذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
08:24
الدوحة تشهد أكثر من حدث اليوم... هذه التفاصيل
0
أمن وقضاء
07:21
لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان: كل من لديه أي معلومات أو بيانات جديدة بهذا الخصوص التواصل معنا
أمن وقضاء
07:21
لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان: كل من لديه أي معلومات أو بيانات جديدة بهذا الخصوص التواصل معنا
0
أخبار دولية
07:09
بن فرحان للمجتمع الدولي: إذا كان مهتما بمصداقيته فعليه وضع يده في يد الجهات التي تريد السلام
أخبار دولية
07:09
بن فرحان للمجتمع الدولي: إذا كان مهتما بمصداقيته فعليه وضع يده في يد الجهات التي تريد السلام
0
أخبار دولية
04:37
جلسات متواصلة في إسرائيل بعد التطوّرات في سوريا... هذه التفاصيل
أخبار دولية
04:37
جلسات متواصلة في إسرائيل بعد التطوّرات في سوريا... هذه التفاصيل
0
أخبار لبنان
04:31
مكاري بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: الجيش إتخذ قرارًا بإرسال تعزيزات عسكرية على الحدود مع سوريا
أخبار لبنان
04:31
مكاري بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: الجيش إتخذ قرارًا بإرسال تعزيزات عسكرية على الحدود مع سوريا
0
أخبار دولية
03:55
منتدى الدوحة انطلق... منصّة عالمية لطرح الحلول منها الملف اللبنانيّ
أخبار دولية
03:55
منتدى الدوحة انطلق... منصّة عالمية لطرح الحلول منها الملف اللبنانيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
03:18
جلسة لمجلس الوزراء في صور
تقارير نشرة الاخبار
03:18
جلسة لمجلس الوزراء في صور
0
أخبار لبنان
03:08
ميقاتي: الإستقرار في الجنوب وإعادة إعماره هو مفتاح الإستقرار في منطقة الشرق الأوسط
أخبار لبنان
03:08
ميقاتي: الإستقرار في الجنوب وإعادة إعماره هو مفتاح الإستقرار في منطقة الشرق الأوسط
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
اللبنانيون في باريس ينتظرون افتتاح كاتدرائية نوتردام ويشبّهون وضعها السابق بلبنان!
تقارير نشرة الاخبار
13:52
اللبنانيون في باريس ينتظرون افتتاح كاتدرائية نوتردام ويشبّهون وضعها السابق بلبنان!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
16:36
رويترز نقلا عن مصادر من المعارضة: قوات المعارضة السورية تسيطر على مدينة درعا بموجب اتفاق يسمح بالمرور الآمن لقوات الجيش وكبار المسؤولين
خبر عاجل
16:36
رويترز نقلا عن مصادر من المعارضة: قوات المعارضة السورية تسيطر على مدينة درعا بموجب اتفاق يسمح بالمرور الآمن لقوات الجيش وكبار المسؤولين
2
خبر عاجل
06:17
مصدر مقرب من حزب الله لـ"أ.ف.ب": الحزب أرسل ألفي مقاتل إلى منطقة القصير السورية الحدودية مع لبنان
خبر عاجل
06:17
مصدر مقرب من حزب الله لـ"أ.ف.ب": الحزب أرسل ألفي مقاتل إلى منطقة القصير السورية الحدودية مع لبنان
3
خبر عاجل
15:42
المعارضة السورية: قواتنا حررت آخر قرية على تخوم مدينة حمص وباتت على أسوارها
خبر عاجل
15:42
المعارضة السورية: قواتنا حررت آخر قرية على تخوم مدينة حمص وباتت على أسوارها
4
خبر عاجل
10:54
أدرعي: نساعد قوة للأمم المتحدة في منطقة حضر بسوريا على صد هجوم شنّه مسلحون نحو موقعها
خبر عاجل
10:54
أدرعي: نساعد قوة للأمم المتحدة في منطقة حضر بسوريا على صد هجوم شنّه مسلحون نحو موقعها
5
خبر عاجل
07:06
هوكستين: لا أعتقد أنّنا قضينا على "حزب الله" أو هزمناه لكنّه ربما لا يكون قويًا بما يكفي لمهاجمة إسرائيل أو دعم الأسد
خبر عاجل
07:06
هوكستين: لا أعتقد أنّنا قضينا على "حزب الله" أو هزمناه لكنّه ربما لا يكون قويًا بما يكفي لمهاجمة إسرائيل أو دعم الأسد
6
أخبار لبنان
15:13
رسالة من "إدارة الشؤون السياسية" - سوريا الى الشعب اللبناني
أخبار لبنان
15:13
رسالة من "إدارة الشؤون السياسية" - سوريا الى الشعب اللبناني
7
أخبار دولية
17:46
والدة الصحافي الأميركي المخطوف في سوريا: أوستن تايس على قيد الحياة
أخبار دولية
17:46
والدة الصحافي الأميركي المخطوف في سوريا: أوستن تايس على قيد الحياة
8
خبر عاجل
07:03
هوكستين: ما يحدث في سوريا يضعف حزب الله لأنه يجعل من الصعب على إيران التي يبدو أنها تنسحب من سوريا إدخال الأسلحة إلى البلاد
خبر عاجل
07:03
هوكستين: ما يحدث في سوريا يضعف حزب الله لأنه يجعل من الصعب على إيران التي يبدو أنها تنسحب من سوريا إدخال الأسلحة إلى البلاد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More