وقفة للمطالبة بعودة القبطان البحري عماد أمهز الذي خُطف من شاليه في البترون (فيديو)

هكذا يبدو مشهد النزوح من بعلبك - الهرمل عند حاجز المحطة...

هكذا يبدو مشهد النزوح من بعلبك - الهرمل عند حاجز المحطة...

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