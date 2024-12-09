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الجيش نقل صاروخا غير منفجر من مخلفات العدوان على الطريق العام في بلدة الشهابية

نقل فريق الهندسة في الجيش صاروخا غير منفجر ألقته طائرة اسرائيلية على الطريق العام في بلدة الشهابية خلال العدوان تمهيدا لتفجيره.