الوكالة الوطنية: اتصال من الجيش الاسرائيلي بشخص لاخلاء محال في جديدة مرجعيون

تلقى أحد الاشخاص اتصالًا هاتفيًا من الجيش الاسرائيلي يطلب منه إخلاء المحال في سنتر تجاري في جديدة مرجعيون قرب ثكنة الجيش اللبناني.



وقد تم إخلاء "السنتر" والمنازل والمحال المجاورة واتخذت إجراءات أمنية مشددة، بحسب الوطنية للاعلام.



