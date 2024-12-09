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مصير اللبنانيين المسجونين في سوريا مجهول... وعلى الدولة التحرك للحد من المعلومات المضللة والإستغلال!

أمن وقضاء
2024-12-09 | 13:40
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مصير اللبنانيين المسجونين في سوريا مجهول... وعلى الدولة التحرك للحد من المعلومات المضللة والإستغلال!
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مصير اللبنانيين المسجونين في سوريا مجهول... وعلى الدولة التحرك للحد من المعلومات المضللة والإستغلال!

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