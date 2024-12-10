في اليوم الدولي لمكافحة الفساد... تقدير أميركي لجهود القاضي كارل عيراني

مكتب إنفاذ القانون الدولي ومكافحة المخدرات التابع لوزارة الخارجية الأميركية، يقدّر جهود القاضي كارل عيراني بفضل التزامه الشديد بمحاربة الفساد من خلال القضاء اللبناني.
فبمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد، كرّمت وزارة الخارجية الأميركية 10 روّاد في مكافحة الفساد من مختلف أنحاء…
— U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) December 9, 2024
مكتب إنفاذ القانون الدولي ومكافحة المخدرات التابع لوزارة الخارجية الأميركية، يقدّر جهود القاضي كارل عيراني بفضل التزامه الشديد بمحاربة الفساد من خلال القضاء اللبناني.
فبمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد، كرّمت وزارة الخارجية الأميركية 10 روّاد في مكافحة الفساد من مختلف أنحاء…