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في اليوم الدولي لمكافحة الفساد... تقدير أميركي لجهود القاضي كارل عيراني

أمن وقضاء
2024-12-10 | 00:14
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في اليوم الدولي لمكافحة الفساد... تقدير أميركي لجهود القاضي كارل عيراني
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في اليوم الدولي لمكافحة الفساد... تقدير أميركي لجهود القاضي كارل عيراني

ذكرت السفارة الأميركية في لبنان عبر حسابها على منصة "إكس"، أن مكتب إنفاذ القانون الدولي ومكافحة المخدرات التابع لوزارة الخارجية الأميركية، يقدّر جهود القاضي كارل عيراني بفضل التزامه الشديد بمحاربة الفساد من خلال القضاء اللبناني. 
 
وأشارت الى أنه بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد، كرّمت وزارة الخارجية الأميركية 10 روّاد في مكافحة الفساد من مختلف أنحاء العالم، كجزء من التزام الولايات المتحدة في مكافحة الفساد.
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

مكتب إنفاذ القانون الدولي ومكافحة المخدرات

الخارجية الأميركية

كارل عيراني

الفساد

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