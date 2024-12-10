الأمن العام شكل لجنة وأرسلها الى معبر المصنع الحدودي لدراسة ملفات السوريين... إليكم التفاصيل

علمت الـLBCI أن الأمن العام اللبناني شكل لجنة وأرسلها الى معبر المصنع الحدودي بغية دراسة ملفات السوريين الذين ينتظرون منذ أمس عند المعبر للدخول الى لبنان والذين يبلغ عددهم ١٠٠٠ شخص تقريباً.



وعليه سمح لجزء منهم من الدخول وخصوصاً الحالات الإنسانية الصعبة كالنساء والأطفال مقابل تعهد الجزء الآخر بالعودة الى مناطقهم في سوريا، وهذا ما حصل.