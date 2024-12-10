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وزارة الصحة أقفلت عيادة في البيرة لوجود طبيب أسنان سوري يعمل من دون إذن مزاولة المهنة
أمن وقضاء
2024-12-10 | 11:08
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وزارة الصحة أقفلت عيادة في البيرة لوجود طبيب أسنان سوري يعمل من دون إذن مزاولة المهنة
أعلنت المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة أنه بعد الكشف الميداني من قبل مديرية العناية الطبية في وزارة الصحة العامة على عيادة الدكتور ا.م في البيرة - محافظة عكار، تبين وجود طبيب أسنان سوري الجنسية يعمل دون إذن مزاولة المهنة من وزارة الصحة العامة.
وبناءً على ذلك، اتخذ قرار بإقفال العيادة بالشمع الأحمر.
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