الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزارة الصحة أقفلت عيادة في البيرة لوجود طبيب أسنان سوري يعمل من دون إذن مزاولة المهنة

أمن وقضاء
2024-12-10 | 11:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزارة الصحة أقفلت عيادة في البيرة لوجود طبيب أسنان سوري يعمل من دون إذن مزاولة المهنة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وزارة الصحة أقفلت عيادة في البيرة لوجود طبيب أسنان سوري يعمل من دون إذن مزاولة المهنة

أعلنت المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة أنه بعد الكشف الميداني من قبل مديرية العناية الطبية في وزارة الصحة العامة على عيادة الدكتور ا.م في البيرة - محافظة عكار، تبين وجود طبيب أسنان سوري الجنسية يعمل دون إذن مزاولة المهنة من وزارة الصحة العامة.

وبناءً على ذلك، اتخذ قرار بإقفال العيادة بالشمع الأحمر.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الصحة

أقفلت

عيادة

البيرة

لوجود

أسنان

مزاولة

المهنة

LBCI التالي
في اليوم الدولي لمكافحة الفساد... تقدير أميركي لجهود القاضي كارل عيراني
مصير اللبنانيين المسجونين في سوريا مجهول... وعلى الدولة التحرك للحد من المعلومات المضللة والإستغلال!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2024-10-08

وزارة الصحة: ٤ مستشفيات فقط توقفت عن العمل وباقي المستشفيات يعمل بشكل طبيعي

LBCI
أخبار لبنان
2024-09-28

وزارة الصحة السورية ترسل الى لبنان قافلة مساعدات طبية تسلمتها وزارة الصحة عبر معبر جديدة يابوس

LBCI
أخبار لبنان
2024-09-26

وزارة الصحة السورية: تقديم الخدمات الطبية بشكل مجاني للوافدين القادمين من لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2024-09-21

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة: استشهاد شخص من الجنسية السورية في الغارة الإسرائيلية على حامول

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
03:50

الأمن العام يعلن حاجته إلى تطويع ضباط اختصاصيين

LBCI
خبر عاجل
02:11

الجيش يعلن الحاجة إلى تعيين ضباط اختصاصيين في مجالات الطب والصيدلة والهندسة من بين المدنيين

LBCI
أمن وقضاء
01:52

الأمن العام شكل لجنة وأرسلها الى معبر المصنع الحدودي لدراسة ملفات السوريين... إليكم التفاصيل

LBCI
صحف اليوم
00:33

مرجع أمني لـ"الجمهورية": كل الأجهزة الأمنية والعسكرية مستنفرة في وجه أي طارئ

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2024-12-03

معلومات للـLBCI: الجيش اللبناني اختار العميد ادغار لاوندس قائد قطاع جنوب الليطاني ليمثّل لبنان في لجنة مراقبة اتفاق وقف النار مع اسرائيل

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-26

غارة وسط بلدة بافليه شرق صور

LBCI
صحف اليوم
00:26

مصادر عين التينة لـ"الجمهورية": للتخلّي عن العنتريات والمزايدات والرهانات

LBCI
أخبار لبنان
2024-11-11

ميقاتي: نؤكد التزام الحكومة بالقرار 1701 وتعزيز انتشار الجيش في الجنوب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

اجتماعٌ بين الحكومة السورية وحكومة الإنقاذ... وقرارات اقتصادية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

النزوح السوري الى لبنان لليوم الثالث.. بين الفوضى وتفلت المعابر وتخوف من إنفجار الأعداد في بعض المناطق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

من التقوى والسلام وصولاً الى متفجرات سماحه...هل انتهى علي المملوك هارباً الى لبنان بعد سقوط الأسد؟

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:11

مقدمة النشرة المسائية 10-12-2024

LBCI
أخبار لبنان
08:33

عناصر من "هيئة تحرير الشام" وصلوا الى نقطة المعرض...والجيش اللبناني ينفذ إنتشارا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:32

موجات نزوح باتجاه الأراضي اللبنانية... إليكم المشهد من معبر المصنع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:28

إسرائيل تواصل تحركاتها مستهدفة قواعد عسكرية في العمق السوري... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
08:04

الجميل التقى اللقاء النيابي التشاوري... ابي رميا: السعي لاختيار رئيس جامع

LBCI
أخبار دولية
07:26

محمد البشير يعلن تكليفه برئاسة حكومة انتقالية في سوريا حتى أول آذار

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
12:46

معلومات للـ LBCI: الجيش اللبناني يطلق النار بشكل تحذيري في اتجاه عناصر من هيئة تحرير الشام اقتربوا من احد المراكز العسكرية الحدودية من جهة دير العشائر في البقاع الغربي

LBCI
خبر عاجل
14:44

مصدران أمنيان سوريان لرويترز: إسرائيل قصفت قواعد جوية رئيسية في سوريا ودمّرت بنية تحتية وعشرات الطائرات الهليكوبتر والمقاتلات

LBCI
خبر عاجل
03:50

الأمن العام يعلن حاجته إلى تطويع ضباط اختصاصيين

LBCI
أخبار لبنان
07:56

"الإشتراكي" يحذّر من إيواء مسؤولين سوريين سابقين...

LBCI
خبر عاجل
02:11

الجيش يعلن الحاجة إلى تعيين ضباط اختصاصيين في مجالات الطب والصيدلة والهندسة من بين المدنيين

LBCI
أخبار دولية
11:21

تنظيم الدولة الإسلامية يعدم 54 عنصرا من القوات السورية أثناء فرارهم

LBCI
خبر عاجل
05:01

آمال شحادة: الجيش الإسرائيلي بدأ خطة القضاء على سلاح البحرية للجيش السوري بعدما شارف على تدمير سلاح الجو السوري

LBCI
خبر عاجل
06:49

مصدران مقربان من المعارضة السورية لرويترز: قيادة القوات تأمر مقاتليها بالانسحاب من المدن وتنشر قوات أمنية خاصة بها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More