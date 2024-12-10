إشكال في راسمسقا تخلله إطلاق نار

حصل اطلاق نار في منطقة راسمسقا - قضاء الكورة بين المدعو "م.ح" و"و.ب" من جهة و"ف.ا" من جهه اخرى على خلفية ركن سيارة، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.وأوضحت المعلومات أن اطلاق النار الذي حصل من الطرف الاخير نتجت عنه اضرار مادية في السيارات.كما عرف أن مطلق النار قد تعرض للضرب المبرح على رأسه ونقل الى المستشفى لتلقي العلاج.وقد حضرت لاحقًا دورية من مخابرات الجيش الى المكان وعملت على تطويق الاشكال.